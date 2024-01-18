Швейцария потребовала легитимного решения по заблокированным активам России

В Швейцарии заявили, что решение по передаче заблокированных российских финансовых активов на нужды Киева должно соответствовать международному праву.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER).

По данным издания, официальный Берн выступает за то, чтобы обсуждения привели к решению, отвечающему правовой системе самой Швейцарии.

Также отмечается, что Берн заморозил российские финансовые активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков, а также 15 объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, что ЕС начал работу по использованию доходов от замороженных суверенных активов России в интересах Украины.

Также стало известно, что генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход России активы «Рольфа».

Кроме того, власти Украины намерены получить $300 млрд «репарационных облигаций», обеспеченных исками к России.