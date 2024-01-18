RT в Telegram
Подпишись

Швейцария потребовала легитимного решения по заблокированным активам России

Короткая ссылка
В Швейцарии заявили, что решение по передаче заблокированных российских финансовых активов на нужды Киева должно соответствовать международному праву.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER).

По данным издания, официальный Берн выступает за то, чтобы обсуждения привели к решению, отвечающему правовой системе самой Швейцарии.

Также отмечается, что Берн заморозил российские финансовые активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков, а также 15 объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, что ЕС начал работу по использованию доходов от замороженных суверенных активов России в интересах Украины.

Также стало известно, что генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход России активы «Рольфа».

Кроме того, власти Украины намерены получить $300 млрд «репарационных облигаций», обеспеченных исками к России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить