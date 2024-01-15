RT в Telegram
Подпишись

Reuters: Украина намерена получить $300 млрд «репарационных облигаций»

Короткая ссылка
Власти Украины намерены получить $300 млрд «репарационных облигаций», обеспеченных исками к России. Об этом сообщило агентство Reuters.
Reuters: Украина намерена получить $300 млрд «репарационных облигаций»
  • РИА Новости

«Украина продаст ценные бумаги, которые будут выплачены, только если она получит компенсацию от России», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект о конфискации замороженных российских активов на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, Киев хочет получить активы России из-за привычки жить за её счёт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить