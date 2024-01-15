Reuters: Украина намерена получить $300 млрд «репарационных облигаций»

Власти Украины намерены получить $300 млрд «репарационных облигаций», обеспеченных исками к России. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Украина продаст ценные бумаги, которые будут выплачены, только если она получит компенсацию от России», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект о конфискации замороженных российских активов на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, Киев хочет получить активы России из-за привычки жить за её счёт.