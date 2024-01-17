Профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive допустил возможность ввода американских войск на Украину для того, чтобы спасти ситуацию.

По его словам, Украина может превратиться в дисфункциональную страну-изгоя.

«Я думаю, вы знаете, есть основания для беспокойства, что мы, вероятно, вмешаемся, чтобы спасти ситуацию, особенно если будет казаться, что украинские вооружённые силы начинают разваливаться», — цитирует Миршаймера РИА Новости.

Политолог заявил, что положение Киева может ухудшиться в ближайшие несколько месяцев, в то время как российские войска продолжат двигаться на Запад и могут взять под контроль Одессу и Харьков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось, а если так будет продолжаться дальше, то украинская государственность скоро окажется под вопросом.

Он также напомнил, что руководитель украинской переговорной группы Давид Арахамия, возглавляющий правящую партию в Верховной раде, сам признал, что Киев упустил возможность прекращения конфликта, так как на Украину прибыл экс-премьер Британии Борис Джонсон и уговорил украинские власти не реализовывать эти договорённости.