Беспилотник атаковал британское судно неподалёку от йеменского порта Аден
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«Удар беспилотника пришёлся на левый борт судна, к настоящему времени пожар уже потушен», — говорится в сообщении.
Власти проводят расследование инцидента.
Ранее хуситы в Йемене подтвердили информацию об атаке на греческий сухогруз в южной акватории Красного моря, который направлялся в Израиль под флагом Мальты.
До этого в Военно-морских силах Великобритании заявили о новом нападении на судно у берегов Йемена.