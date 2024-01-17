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Беспилотник атаковал британское судно неподалёку от йеменского порта Аден

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Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке беспилотником судна в 60 морских милях от йеменского порта Аден.
Беспилотник атаковал британское судно неподалёку от йеменского порта Аден
  • Gettyimages.ru
  • © JoaoBarcelos

«Удар беспилотника пришёлся на левый борт судна, к настоящему времени пожар уже потушен», — говорится в сообщении.

Власти проводят расследование инцидента.

Ранее хуситы в Йемене подтвердили информацию об атаке на греческий сухогруз в южной акватории Красного моря, который направлялся в Израиль под флагом Мальты.

До этого в Военно-морских силах Великобритании заявили о новом нападении на судно у берегов Йемена.

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