Беспилотник атаковал британское судно неподалёку от йеменского порта Аден

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке беспилотником судна в 60 морских милях от йеменского порта Аден.

«Удар беспилотника пришёлся на левый борт судна, к настоящему времени пожар уже потушен», — говорится в сообщении.

Власти проводят расследование инцидента.

Ранее хуситы в Йемене подтвердили информацию об атаке на греческий сухогруз в южной акватории Красного моря, который направлялся в Израиль под флагом Мальты.

До этого в Военно-морских силах Великобритании заявили о новом нападении на судно у берегов Йемена.