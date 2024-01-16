Хуситы в Йемене подтвердили нападение в Красном море на судно

Хуситы в Йемене подтвердили информацию об атаке на греческий сухогруз в южной акватории Красного моря, который направлялся в Израиль под флагом Мальты.

Об этом, как сообщает телеканал Al Masirah, заявил бригадный генерал Яхья Сари.

По его словам, военно-морские силы йеменских вооружённых сил провели целенаправленную операцию с использованием нескольких противокорабельных ракет против корабля Zografia, который направлялся в порт оккупированной Палестины, поразив цель.

Сари уточнил, что обстрел судна был предпринят после того, как экипаж корабля не отреагировал на предупреждающие сигналы, в том числе предупредительные выстрелы.

Ранее в Военно-морских силах Великобритании заявили о новом нападении на судно у берегов Йемена.