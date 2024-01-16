Хуситы в Йемене подтвердили нападение в Красном море на судно
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Об этом, как сообщает телеканал Al Masirah, заявил бригадный генерал Яхья Сари.
По его словам, военно-морские силы йеменских вооружённых сил провели целенаправленную операцию с использованием нескольких противокорабельных ракет против корабля Zografia, который направлялся в порт оккупированной Палестины, поразив цель.
Сари уточнил, что обстрел судна был предпринят после того, как экипаж корабля не отреагировал на предупреждающие сигналы, в том числе предупредительные выстрелы.
Ранее в Военно-морских силах Великобритании заявили о новом нападении на судно у берегов Йемена.