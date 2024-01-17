Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов выразил мнение, что в ближайшем будущем украинских беженцев в Европе начнут ограничивать в правах.

Таким образом он в беседе с РИА Новости прокомментировал новость о том, что депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон призвал Европейский союз выдать Киеву украинских мужчин для их мобилизации на родине.

«Подобные персонажи бьются в истерике, осознавая, что Россия побеждает, и земли постукраинского пространства будут освобождены от нацистов, и никакого реванша фашизма не получится. Напомню, Яак Мадисон видит в нацизме много позитивного», — указал он.

По мнению Рогова, украинских беженцев в Европе ждут «по-настоящему тёмные времена».

«Они стали заложниками русофобских западных режимов, которые в прямом смысле объявили на них охоту», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что период эйфории Европы от Украины прошёл, как и мода на помощь беженцам с Украины.

«Дальше всё пойдёт по пути ограничения украинских беженцев в правах», — указал он.

По прогнозу Рогова, теперь украинских беженцев ждёт эксплуатация в качестве сверхдешёвой рабочей силы под угрозой «высылки на подконтрольные режиму Зеленского территории».

Ранее глава Международного центра по развитию миграционной политики (ICMPD) Михаэль Шпинделеггер призвал решить проблему нехватки рабочей силы в Европейском союзе за счёт беженцев с Украины.