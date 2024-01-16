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Эстонский депутат ЕП призвал выдать Киеву бежавших от мобилизации украинцев

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Депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон призвал Европейский союз выдать Киеву украинских мужчин для их мобилизации на родине.
Эстонский депутат ЕП призвал выдать Киеву бежавших от мобилизации украинцев
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

По его словам, в Таллине на прошлой неделе приветствовали Владимира Зеленского и он ясно сказал, что Украине нужны мужчины.

«Но в Европе проживают почти 800 тыс. украинских мужчин, которые нарушили законы и нелегально бежали из страны, как трусы. Мы должны помочь Украине с этими мужчинами», — цитирует его ТАСС.       

Ранее Мадисон выступил с критикой реакции посольства Украины в Таллине на его инициативы о том, как помочь Киеву набрать «свежую кровь» для участия в боях.

В декабре глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что эстонские власти готовы заняться поиском и выдачей Киеву украинцев призывного возраста и тех, кто подпадает под мобилизацию.

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