Эстонский депутат ЕП призвал выдать Киеву бежавших от мобилизации украинцев

Депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон призвал Европейский союз выдать Киеву украинских мужчин для их мобилизации на родине.

По его словам, в Таллине на прошлой неделе приветствовали Владимира Зеленского и он ясно сказал, что Украине нужны мужчины.

«Но в Европе проживают почти 800 тыс. украинских мужчин, которые нарушили законы и нелегально бежали из страны, как трусы. Мы должны помочь Украине с этими мужчинами», — цитирует его ТАСС.

Ранее Мадисон выступил с критикой реакции посольства Украины в Таллине на его инициативы о том, как помочь Киеву набрать «свежую кровь» для участия в боях.

В декабре глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что эстонские власти готовы заняться поиском и выдачей Киеву украинцев призывного возраста и тех, кто подпадает под мобилизацию.