Депутат ЕП от Эстонии Мадисон раскритиковал посольство Украины в Таллине

Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон выступил с критикой реакции посольства Украины в Таллине на его инициативы о том, как помочь Киеву набрать «свежую кровь» для участия в боях.

Он призвал решить проблему с нехваткой личного состава в ВСУ. По словам парламентария, по данным на 14 ноября, в Эстонии находятся около 7 тыс. украинских беженцев, «которые не должны были покидать свою страну».

Мадисон написал послу Украины в Эстонии Максиму Кононенко письмо, в котором предложил обсудить возможности оказания «реальной помощи». Депутат не получил ответа и отправил письмо-напоминание с вопросом, дошло ли письмо 11 декабря, но и оно было проигнорировано.

«Занят ли посол другой деятельностью, из-за которой помощь Украине различными способами не является приоритетом? К сожалению, ответов на эти вопросы нет», — приводит его слова издание ERR.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что эстонские власти готовы заняться поиском и выдачей Киеву украинцев призывного возраста и тех, кто подпадает под мобилизацию.