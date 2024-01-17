FT: в ЕС призвали решить проблему нехватки рабочей силы за счёт Украины

Глава Международного центра по развитию миграционной политики (ICMPD) Михаэль Шпинделеггер призвал решить проблему нехватки рабочей силы в Европейском союзе за счёт беженцев с Украины.

Как он отметил в интервью газете Financial Times, в Европе в настоящий момент находятся свыше 4 млн безработных мигрантов с Украины.

«Если вы посмотрите на Германию, Австрию, Нидерланды, то увидите потребность в рабочей силе, внутри стран не хватает людей для работы в компаниях», — отметил он.

Как указывает издание FT со ссылкой на официальную информацию одного из фондов, в Дании трудоустроены 78% беженцев из Украины, а вот в Бельгии — всего 17%.

По его словам, подобные различия объясняются различными правилами в разных странах ЕС в отношении беженцев.

Ранее депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон призвал Европейский союз выдать Киеву украинских мужчин для их мобилизации на родине.