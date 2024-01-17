Global Firepower назвал ВС России второй армией мира

Рейтинг Global Firepower, оценивающий совокупную военную мощь стран, назвал армию России второй по силе в мире после американской.

Для составления рейтинга используется индекс PwrIndx, оценивающий количество воинских частей, финансовое положение, логистические возможности и географию страны.

На третьей строчке расположился Китай, на четвёртой и пятой — Индия и Южная Корея.

По версии издания U.S. News & World Report, Россия занимает первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооружёнными силами. Как писал Military Watch Magazine, Россия обладает зенитной ракетой, не имеющей аналогов в мире, и производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО, вместе взятые.