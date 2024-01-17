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В Евросоюзе сообщили, что не проводят аудит поставок вооружений Украине

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Внешнеполитическая служба ЕС не проводит проверку поставок вооружения Киеву.
В Евросоюзе сообщили, что не проводят аудит поставок вооружений Украине
  • AP
  • © Gregor Fischer

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Евросоюза.

«Европейская внешнеполитическая служба не проводит никакого аудита вооружений, поставленных государствами-членами», — сказал он.

По словам представителя ЕС, эти страны сами несут ответственность за поставку оружия.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники в Евросоюзе сообщила, что европейские государства начали проводить аудит поставок вооружений Украине.

Отмечалось, что некоторые страны не отправили столько оружия Киеву, сколько могли.

Журнал Der Spiegel со ссылкой на ответ Министерства экономики ФРГ сообщал, что правительство Германии ни разу не проверило реальное местоположение немецкого экспортного оружия, которое было привезено на Украину.

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