Правительство Германии ни разу не проверило реальное местоположение немецкого экспортного оружия, которое было привезено на Украину, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на ответ Министерства экономики.

Запрос сделала партия BSW («Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость»), а именно её представительница Севим Дагделен.

Как заявили в Берлине, федеральное правительство за последний год всего лишь в двух случаях проверило на местах, осталась ли экспортная продукция военного назначения в стране-получателе: на Тайване и в Кабо-Верде.

«Однако на Украине, которая была основным получателем немецкого оружия... контроля не было. Киев заверил, что оружие из Германии останется в стране, сообщили в ведомстве», — пишет издание.

Как утверждают в правительстве Германии, любые меры проверки «ни при каких обстоятельствах не должны наносить ущерб эффективной защите Украины».

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в декабре заявил, что огромная часть вооружений, предоставляемых Украине, попадает на чёрный рынок, поэтому Словакия будет отправлять стране адресную гуманитарную помощь.