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Spiegel: Германия не проверяла местонахождение поставленного на Украину оружия

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Правительство Германии ни разу не проверило реальное местоположение немецкого экспортного оружия, которое было привезено на Украину, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на ответ Министерства экономики.
Spiegel: Германия не проверяла местонахождение поставленного на Украину оружия
  • AP
  • © Gregor Fischer

Запрос сделала партия BSW («Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость»), а именно её представительница Севим Дагделен.

Как заявили в Берлине, федеральное правительство за последний год всего лишь в двух случаях проверило на местах, осталась ли экспортная продукция военного назначения в стране-получателе: на Тайване и в Кабо-Верде.

«Однако на Украине, которая была основным получателем немецкого оружия... контроля не было. Киев заверил, что оружие из Германии останется в стране, сообщили в ведомстве», — пишет издание.

Как утверждают в правительстве Германии, любые меры проверки «ни при каких обстоятельствах не должны наносить ущерб эффективной защите Украины».

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в декабре заявил, что огромная часть вооружений, предоставляемых Украине, попадает на чёрный рынок, поэтому Словакия будет отправлять стране адресную гуманитарную помощь.

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