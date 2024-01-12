Spiegel: Германия не проверяла местонахождение поставленного на Украину оружия
- AP
- © Gregor Fischer
Запрос сделала партия BSW («Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость»), а именно её представительница Севим Дагделен.
Как заявили в Берлине, федеральное правительство за последний год всего лишь в двух случаях проверило на местах, осталась ли экспортная продукция военного назначения в стране-получателе: на Тайване и в Кабо-Верде.
«Однако на Украине, которая была основным получателем немецкого оружия... контроля не было. Киев заверил, что оружие из Германии останется в стране, сообщили в ведомстве», — пишет издание.
Как утверждают в правительстве Германии, любые меры проверки «ни при каких обстоятельствах не должны наносить ущерб эффективной защите Украины».
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в декабре заявил, что огромная часть вооружений, предоставляемых Украине, попадает на чёрный рынок, поэтому Словакия будет отправлять стране адресную гуманитарную помощь.