МЧС России доставит ещё 30 тонн гуманитарной помощи жителям Газы

МЧС России доставит жителям сектора Газа ещё 30 т гумпомощи.

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

Уточняется, что гумпомощь включает продукты питания, одежду, одеяла и предметы личной гигиены.

Она собрана по инициативе правительства Республики Башкортостан.

«Самолёт Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш с очередной партией груза», — сказано в заявлении.

Гуманитарную помощь доставят на территорию Египта и передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят её в сектор Газа.

Ранее глава Государственной информационной службы Египта Дия Рашван сообщил, что КПП «Рафах» работает непрерывно, с октября 2023 года в сектор Газа из Египта въехало почти 9 тыс. грузовиков с гуманитарными грузами.

Генсек ООН Антониу Гутерреш отмечал, что способы проведения Израилем операций в секторе Газа значительно осложняют распределение гумпомощи среди населения анклава.