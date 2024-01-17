RT в Telegram
Подпишись

В Дрездене убрали надпись о бомбардировках города США и Британией в 1945 году

Короткая ссылка
В Дрездене на старейшей площади города убрали надпись, напоминающую о бомбардировках города американцами и британцами в 1945 году.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, городские власти заявили, что данная мера является частью перепланировки объекта, а договорённости об удалении надписи были достигнуты ещё в 2019 году.

При этом отмечается, что в 2020 году в дополнение к прежней, выгравированной надписи на части подземного паркинга была установлена стела, содержащая информацию об объекте.

Она, как сообщает агентство, была повреждена во время строительных работ на площади в 2023 году.

«В зависимости от погоды, она будет вновь установлена на Альтмаркт не позднее следующей недели», — заявили власти.

В ноябре в Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма.

Также в октябре в Молдавии осквернили памятник советским воинам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить