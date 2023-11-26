В Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма

Неизвестные осквернили пять мемориальных табличек, установленных в память о жертвах национал-социализма в немецком Дрездене.

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© Reinhard Krull

Об этом сообщило издание Bild. «Неизвестные облили краской пять камней преткновения в Дрездене», — говорится в сообщении. Полиция ведёт расследование инцидента. Ранее сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Также уголовное дело возбудили в отношении жителя Ростовской области по факту повреждения табличек на мемориале памятника «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны».