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В Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма

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Неизвестные осквернили пять мемориальных табличек, установленных в память о жертвах национал-социализма в немецком Дрездене.
В Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма
  • Gettyimages.ru
  • © Reinhard Krull

Об этом сообщило издание Bild.

«Неизвестные облили краской пять камней преткновения в Дрездене», — говорится в сообщении.

Полиция ведёт расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Также уголовное дело возбудили в отношении жителя Ростовской области по факту повреждения табличек на мемориале памятника «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны».

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