В Дрездене осквернили мемориальные таблички в память о жертвах нацизма
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Об этом сообщило издание Bild.
«Неизвестные облили краской пять камней преткновения в Дрездене», — говорится в сообщении.
Полиция ведёт расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.
Также уголовное дело возбудили в отношении жителя Ростовской области по факту повреждения табличек на мемориале памятника «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны».