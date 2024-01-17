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«Ъ»: банки в Турции начали массово отказываться сотрудничать с российскими

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Турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими из опасения санкций.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, турецкие финорганизации разрывают корреспондентские отношения и приостанавливают обработку платежей без формального закрытия договора.

Согласно публикации, ситуация значительно обострилась в конце 2023 года и распространилась почти на все банки Турции.

Ранее Центробанк Турции повысил учётную ставку до 42,5%.

Также в Центробанке России заявили о подключении 20 стран к российскому аналогу SWIFT.

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