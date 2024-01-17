«Ъ»: банки в Турции начали массово отказываться сотрудничать с российскими
Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, турецкие финорганизации разрывают корреспондентские отношения и приостанавливают обработку платежей без формального закрытия договора.
Согласно публикации, ситуация значительно обострилась в конце 2023 года и распространилась почти на все банки Турции.
Ранее Центробанк Турции повысил учётную ставку до 42,5%.
Также в Центробанке России заявили о подключении 20 стран к российскому аналогу SWIFT.