«Ъ»: банки в Турции начали массово отказываться сотрудничать с российскими

Турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими из опасения санкций.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, турецкие финорганизации разрывают корреспондентские отношения и приостанавливают обработку платежей без формального закрытия договора.

Согласно публикации, ситуация значительно обострилась в конце 2023 года и распространилась почти на все банки Турции.

Ранее Центробанк Турции повысил учётную ставку до 42,5%.

Также в Центробанке России заявили о подключении 20 стран к российскому аналогу SWIFT.