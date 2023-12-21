Центробанк Турции повысил учётную ставку до 42,5%
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ЦБ отмечает, что общая инфляция остаётся «соответствующей прогнозу». Сейчас инфляционное давление поддерживается уровнем внутреннего спроса и геополитическими рисками, отмечает Центробанк.
23 ноября ключевая учётная ставка была поднята с 35 до 40%.
В начале сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что валовой национальный доход на душу населения в Турции к концу 2026 года вырастет до $14 855, по этому показателю она войдёт в список стран с высоким уровнем доходов.