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Политолог Золотарёв: Запад оставит Украину без тыла

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Киевский политолог Андрей Золотарёв выразил мнение в интервью YouTube-каналу Politeka, что Украине придётся пойти на невыгодный для себя мир из-за развала собственного тыла на Западе.

«Вот этот стратегический тыл, он в 24 году просаживается, и очень заметно», — сказал Золотарёв.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что соседи Украины объявили ей полную блокаду.

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