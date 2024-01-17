Политолог Золотарёв: Запад оставит Украину без тыла

Киевский политолог Андрей Золотарёв выразил мнение в интервью YouTube-каналу Politeka, что Украине придётся пойти на невыгодный для себя мир из-за развала собственного тыла на Западе.

«Вот этот стратегический тыл, он в 24 году просаживается, и очень заметно», — сказал Золотарёв. Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что соседи Украины объявили ей полную блокаду.