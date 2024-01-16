Экс-советник Кучмы Соскин: соседи Украины объявили ей полную блокаду

Соседние страны объявили Украине полную «блокаду», заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Всё разрушено, плюс Украина находится в блокаде», — сказал он в своём блоге на YouTube.

По словам Соскина, Румыния ведёт блокаду, Польша и Словакия всё заблокировали, а Молдавия говорит, что тоже готова всё заблокировать.

«Эмбарго наложено, запрет на вывоз украинской продукции, торговая война с Венгрией, геополитическая, этническая война», — сказал Соскин.

Ранее около 1100 грузовиков были заблокированы на украинско-польской границе.

Также румынские фермеры заблокировали два пункта пропуска с Украиной.