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RP: Польша наращивает производство вооружения из-за конфликта на Украине

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Польша многократно наращивает производство вооружения из-за страха эскалации украинского конфликта.

С таким заявлением выступил обозреватель Rzeczpospolita Збигнев Лентович.

По его словам, даже недавно модернизированные предприятия собираются увеличить производственные объёмы. 

Причиной этого, как отметил Лентович, стал тот факт, что их мощности перестали соответствовать требованиям.

«Производство идёт полным ходом», — сказал журналист.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал Североатлантический альянс готовиться к любым сценариям в отношении России в связи с усилением её наступательных действий на Украине.

Также в МИД Польши заявили, что наступление России может сместить линию фронта на запад Украины.

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