МИД Польши: наступление России может сместить линию фронта на запад Украины
- РИА Новости
«Мы не можем исключать, что российское наступление приведёт к смещению фронта на Запад и приведёт к прибытию в Польшу дополнительных миллионов украинцев, в основном женщин и детей. Это было бы огромным бременем для нашей страны, и польское общество должно быть к этому готово», — сказал замминистра в интервью Rzeczpospolita.
Американский журнал The National Interest ранее опубликовал материал, в котором предположил, что российская армия планирует разгромить украинские войска при помощи превосходства в силе в ходе серии локальных наступлений.