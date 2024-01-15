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МИД Польши: наступление России может сместить линию фронта на запад Украины

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Российская армия может сместить линию фронта на запад Украины, это приведёт к тому, что в Польше появятся миллионы новых украинских беженцев, заявил польский заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна. По его словам, для Варшавы это может стать огромным бременем, но польскому обществу следует быть к этому готовым.
МИД Польши: наступление России может сместить линию фронта на запад Украины
  • РИА Новости

«Мы не можем исключать, что российское наступление приведёт к смещению фронта на Запад и приведёт к прибытию в Польшу дополнительных миллионов украинцев, в основном женщин и детей. Это было бы огромным бременем для нашей страны, и польское общество должно быть к этому готово», — сказал замминистра в интервью Rzeczpospolita.

Американский журнал The National Interest ранее опубликовал материал, в котором предположил, что российская армия планирует разгромить украинские войска при помощи превосходства в силе в ходе серии локальных наступлений.

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