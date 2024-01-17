Депутат ЕП Уоллес: стремление Запада к конфликту с Россией уничтожило Украину
Во время проведения заседания ЕП он отметил, что Евросоюз потратил много средств на разжигание конфликта.
«Мы потратили миллиарды денег налогоплательщиков ЕС на разжигание войны, которая была не в наших интересах и помогла уничтожить Украину без всякой уважительной причины», — заявил Уоллес.
По словам депутата, противостояние можно было остановить, однако НАТО и США не желали мира и стремились нанести России как можно больше урона.
Ранее обозреватель American Thinker Эл Биененфельд заявил, что конфликт на Украине не окончен из-за нежелания США признать поражение.