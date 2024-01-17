Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что стремление западных стран к конфликту с Россией уничтожило Украину.

Во время проведения заседания ЕП он отметил, что Евросоюз потратил много средств на разжигание конфликта.

«Мы потратили миллиарды денег налогоплательщиков ЕС на разжигание войны, которая была не в наших интересах и помогла уничтожить Украину без всякой уважительной причины», — заявил Уоллес.

По словам депутата, противостояние можно было остановить, однако НАТО и США не желали мира и стремились нанести России как можно больше урона.

Ранее обозреватель American Thinker Эл Биененфельд заявил, что конфликт на Украине не окончен из-за нежелания США признать поражение.