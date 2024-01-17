AT: конфликт на Украине не окончен из-за нежелания США признать поражение

Конфликт на Украине мог бы уже завершиться, если бы президент США Джо Байден не боялся признать поражение Запада в год выборов. Такое мнение выразил обозреватель American Thinker Эл Биененфельд.

Он отметил, что администрация Байдена всячески старается максимально затянуть вооружённый конфликт, чтобы не признавать «унизительное поражение» перед президентскими выборами. «Но в действительности украинскому конфликту надо было закончиться ещё вчера», — говорится в материале. Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что ладит с российским президентом Владимиром Путиным и сможет завершить конфликт на Украине.