AT: конфликт на Украине не окончен из-за нежелания США признать поражение
Он отметил, что администрация Байдена всячески старается максимально затянуть вооружённый конфликт, чтобы не признавать «унизительное поражение» перед президентскими выборами.
«Но в действительности украинскому конфликту надо было закончиться ещё вчера», — говорится в материале.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что ладит с российским президентом Владимиром Путиным и сможет завершить конфликт на Украине.