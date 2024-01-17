Правозащитник Уилайто: поддержка Киева создаст Байдену проблемы перед выборами

Президент США Джо Байден может столкнуться с дополнительными проблемами в преддверии ноябрьских выборов из-за поддержки Украины.

С таким заявлением, как сообщает РИА Новости, выступил американский правозащитник Фил Уилайто.

Кроме того, он подчеркнул, что большинство избирателей поддерживают конгресс США в нежелании разрешать дальнейшее финансирование Киева.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не прорабатывают и не планируют новых пакетов военной помощи Украине.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон продолжит помогать Украине, несмотря на проволочки в конгрессе.