Блинкен: США продолжат помогать Украине, несмотря на проволочки в конгрессе

Сложности с согласованием финансирования дальнейшей поддержки Украины, которые возникли в конгрессе США, не помешают Вашингтону продолжать оказывать помощь Киеву. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как отметил Блинкен на встрече с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, США намерены и дальше оказывать помощь Украине. И этот вопрос, по его словам, прорабатывается с конгрессом.

«Я знаю, что наши коллеги в Европе поступят так же», — цитирует Блинкена газета Barron's.

Ранее портал Newsbreak сообщил, что госсекретарь США потребовал от Греции поставить вооружение Украине.