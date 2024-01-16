Блинкен: США продолжат помогать Украине, несмотря на проволочки в конгрессе
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Как отметил Блинкен на встрече с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, США намерены и дальше оказывать помощь Украине. И этот вопрос, по его словам, прорабатывается с конгрессом.
«Я знаю, что наши коллеги в Европе поступят так же», — цитирует Блинкена газета Barron's.
Ранее портал Newsbreak сообщил, что госсекретарь США потребовал от Греции поставить вооружение Украине.