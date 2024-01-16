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Блинкен: США продолжат помогать Украине, несмотря на проволочки в конгрессе

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Сложности с согласованием финансирования дальнейшей поддержки Украины, которые возникли в конгрессе США, не помешают Вашингтону продолжать оказывать помощь Киеву. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен: США продолжат помогать Украине, несмотря на проволочки в конгрессе
  • AP
  • © Markus Schreiber

Как отметил Блинкен на встрече с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, США намерены и дальше оказывать помощь Украине. И этот вопрос, по его словам, прорабатывается с конгрессом.

«Я знаю, что наши коллеги в Европе поступят так же», — цитирует Блинкена газета Barron's.

Ранее портал Newsbreak сообщил, что госсекретарь США потребовал от Греции поставить вооружение Украине.

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