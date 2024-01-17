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Генерал ВВС Франции Дютартр: НАТО не хватает зенитных ракет для помощи Украине

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Генерал ВВС Франции в отставке Патрик Дютартр заявил, что у Европы не хватает зенитных ракет, чтобы помогать Украине.

В эфире телеканала LCI он отметил, что российские ракеты и беспилотники необходимо перехватывать при помощи противовоздушной обороны.

«Но проблема просто-напросто в том, что мы прозевали противовоздушную оборону и в Европе, и даже в НАТО», — признал генерал.

По словам военного, в Европе не занимались развитием ПВО из-за долгого мира. При этом после завершения холодной войны в НАТО верили, что у блока не осталось противников, и полагались на ядерное сдерживание, добавил Дютартр.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа должна положить конец конфликту на Украине посредством переговоров с Россией, а не отправкой ВСУ большего количества оружия.

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