Макгрегор: у планов по победе над Россией никогда не было шансов на успех
Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Это абсурд. У этого никогда не было шансов на успех», — сказал Макгрегор.
Ранее он заявил, что США используют Финляндию, чтобы спровоцировать конфликт с Россией.
Также сообщалось, что Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера писала, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.