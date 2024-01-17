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Макгрегор: у планов по победе над Россией никогда не было шансов на успех

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У планов по победе над Россией никогда не было шансов на успех, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X

«Это абсурд. У этого никогда не было шансов на успех», — сказал Макгрегор.

Ранее он заявил, что США используют Финляндию, чтобы спровоцировать конфликт с Россией.

Также сообщалось, что Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера писала, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.

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