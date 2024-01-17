Салливан заявил о формировании нового миропорядка

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас формируется новый миропорядок.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе он отметил, что у США и других стран имеется возможность оказать влияние на то, каким будет формирующийся миропорядок.

«Мы подошли к концу одной эры, мы подошли к началу другой. И у нас есть возможности повлиять на то, как этот новый порядок, как эта новая эра будет выглядеть», — заявил Салливан.

По его мнению, США и их партнёры смогут справиться с глобальными вызовами, в том числе и с конфликтом на Ближнем Востоке.

Ранее наследный принц Омана Зиязин бен Хайсам Аль Саид призвал менять миропорядок с засильем Запада.