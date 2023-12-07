Наследный принц Омана призвал менять миропорядок с засильем Запада
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Такое мнение он высказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Наследный принц рассказал, что внимательно послушал речь российского лидера на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовёт!», и добавил, что разделяет высказанное Путиным мнение.
«В первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада», — сказал Хайсам Аль Саид.
Он добавил, что разделяет также точку зрения Путина по поводу того, что необходимо построить новый справедливый миропорядок, в котором не будет двойных стандартов.
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что, по оценкам экспертов, в ближайшие годы монополия крупных западных банков будет подорвана.