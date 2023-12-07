Наследный принц Омана призвал менять миропорядок с засильем Запада

Необходимо изменить несправедливый миропорядок, в котором наблюдается «засилье Запада», заявил наследный принц, министр молодёжи, культуры и спорта Омана Зиязин бен Хайсам Аль Саид.

Такое мнение он высказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Наследный принц рассказал, что внимательно послушал речь российского лидера на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовёт!», и добавил, что разделяет высказанное Путиным мнение.

«В первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада», — сказал Хайсам Аль Саид.

Он добавил, что разделяет также точку зрения Путина по поводу того, что необходимо построить новый справедливый миропорядок, в котором не будет двойных стандартов.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что, по оценкам экспертов, в ближайшие годы монополия крупных западных банков будет подорвана.