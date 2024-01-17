Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка» с деньгами для Киева
«Послушайте, нет волшебного горшочка с деньгами», — сказал он.
Ранее Блинкен заявил, что США продолжат помогать Украине, несмотря на проволочки в конгрессе.
При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США не прорабатывают и не планируют новых пакетов военной помощи Украине.
Также стало известно, что Германия потратит €7 млрд на военные поставки Украине в 2024 году.