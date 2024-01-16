N-TV: в Германии призвали готовиться к возвращению Трампа
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- © Andrew Harnik
«Меня беспокоит, насколько небрежно ЕС, и особенно его крупнейшее государство-член, относится к такой потенциальной проблеме», — цитирует Фридриха Мерца телеканал N-TV.
По его мнению, «европейцам следует иметь план А с Америкой и план Б без Америки, и как можно скорее».
Как указывается в статье, от своей страны и ЕС Мерц требует «снова думать стратегически о политике безопасности».
Подробнее — в материале ИноТВ.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп одерживает победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова.