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Сенатор Цеков: в нейтральный флот в Чёрном море вряд ли могло бы войти много стран

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Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков выразил мнение, что в случае создания нейтрального военного флота для сопровождения в Чёрном море торговых судов, вывозящих зерно и удобрения, в него вряд ли войдёт много стран.
Сенатор Цеков: в нейтральный флот в Чёрном море вряд ли могло бы войти много стран
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Но мне кажется, что вряд ли войдёт много стран — я не говорю за все страны — но никакой группы здесь не будет», — сказал Цеков. 

Ранее председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил, что корабли НАТО не зайдут в Чёрное море в ситуации, когда проводится российская специальная военная операция на Украине.

Также Турция, Румыния и Болгария заключили меморандум о борьбе с минами в Чёрном море.

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