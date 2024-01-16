Сенатор Цеков: в нейтральный флот в Чёрном море вряд ли могло бы войти много стран
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Но мне кажется, что вряд ли войдёт много стран — я не говорю за все страны — но никакой группы здесь не будет», — сказал Цеков.
Ранее председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил, что корабли НАТО не зайдут в Чёрное море в ситуации, когда проводится российская специальная военная операция на Украине.
Также Турция, Румыния и Болгария заключили меморандум о борьбе с минами в Чёрном море.