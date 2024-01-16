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КСИР заявил, что нанёс удар по террористам в Сирии, причастным к взрывам в Иране

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В иранском Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что нанесли удар баллистическими ракетами по террористам в Сирии, причастным к взрывам в городе Керман в Иране.

Об этом информирует телеканал Al Mayadeen.

В сообщении говорится, что КСИР определил местонахождение и уничтожил боевиков и их командиров на севере Сирии.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что атаки по нескольким объектам в Эрбиле были проведены в ответ на недавние теракты, совершённые на иранской территории.

По данным ABC, восемь объектов возле американского консульства в городе Эрбиль подверглись атакам Корпуса стражей Исламской революции.

По информации Reuters, объекты США не пострадали при атаках Ирана на Эрбиль.

Два взрыва возле кладбища в иранском городе Керман произошло днём 3 января. В результате теракта погибли более 100 человек.

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