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Reuters: объекты США не пострадали при атаках Ирана на Эрбиль

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Американские объекты не пострадали в результате иранских атак баллистическими ракетами в столице Иракского Курдистана Эрбиле. 

Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Сообщается, что погибли четверо гражданских, ещё несколько пострадавших госпитализировали.

Официально власти США пока не комментировали произошедшее.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что атаки по нескольким объектам в Эрбиле были проведены в ответ на недавние теракты, совершённые на иранской территории.

По данным ABC, восемь объектов возле американского консульства в городе Эрбиль подверглись атакам Корпуса стражей Исламской революции.

Также телеканал сообщал, что четыре человека погибли в результате атак ВС Ирана на иракский Эрбиль.

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