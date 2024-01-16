ABC: восемь объектов у консульства США в Эрбиле подверглись атакам ВС Ирана

Восемь объектов возле американского консульства в городе Эрбиль подверглись атакам Корпуса стражей Исламской революции.

Об этом сообщает ABC News.

По данным телекомпании, в Эрбиле прекращено воздушное сообщение.

Ранее у консульства США в столице Иракского Курдистана прогремели взрывы.

Позже КСИР взял ответственность за атаки по иракскому Эрбилю.