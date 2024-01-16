ABC: восемь объектов у консульства США в Эрбиле подверглись атакам ВС Ирана
Восемь объектов возле американского консульства в городе Эрбиль подверглись атакам Корпуса стражей Исламской революции.
- AP
- © Felipe Dana
Об этом сообщает ABC News.
По данным телекомпании, в Эрбиле прекращено воздушное сообщение.
Ранее у консульства США в столице Иракского Курдистана прогремели взрывы.
Позже КСИР взял ответственность за атаки по иракскому Эрбилю.
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