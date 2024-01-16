Политик Филиппо: ФРГ нужен конфликт с Россией как отвлекающий манёвр

Германия нуждается в начале военных действий против России для создания отвлекающего манёвра, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Об этом он написал в социальной сети X.

По словам политика, подобные действия направлены в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза для предотвращения социального взрыва.

Ранее Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера писала, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.

Позже в НАТО назвали воображаемой ситуацией статью Bild о плане войны с Россией.