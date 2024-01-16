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Зеленский: Украина заинтересована в участии Китая в «саммите мира»

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Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона заинтересована в участии Китая в «саммите мира».

Об этом он рассказал во время пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. 

«Китай играет большую роль в мире, мы бы очень хотели, чтобы Китай тоже был привлечён к «формуле мира» и саммиту», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что КНР может сыграть роль в восстановлении мира на Украине.

Также сообщалось, что Киев продолжит приглашать Пекин на встречи по украинской «формуле мира».

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