Кулеба заявил, что КНР может сыграть роль в восстановлении мира на Украине
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В интервью польскому журналу Uklad Sil он также сообщил, что украинская сторона желает достичь более динамичных отношений с Пекином.
«Мы считаем, что он является игроком, который может сыграть роль в восстановлении мира на Украине. Но мы устанавливаем этот диалог как западная страна», — добавил министр.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина будет и дальше приглашать Китай на встречи, темой которых является её «формула мира».