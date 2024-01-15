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Кулеба заявил, что КНР может сыграть роль в восстановлении мира на Украине

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай мог бы сыграть роль в урегулировании украинского конфликта.
Кулеба заявил, что КНР может сыграть роль в восстановлении мира на Украине
  • AP
  • © Virginia Mayo

В интервью польскому журналу Uklad Sil он также сообщил, что украинская сторона желает достичь более динамичных отношений с Пекином.

«Мы считаем, что он является игроком, который может сыграть роль в восстановлении мира на Украине. Но мы устанавливаем этот диалог как западная страна», — добавил министр.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина будет и дальше приглашать Китай на встречи, темой которых является её «формула мира».

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