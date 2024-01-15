Кулеба заявил, что КНР может сыграть роль в восстановлении мира на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай мог бы сыграть роль в урегулировании украинского конфликта.

В интервью польскому журналу Uklad Sil он также сообщил, что украинская сторона желает достичь более динамичных отношений с Пекином.

«Мы считаем, что он является игроком, который может сыграть роль в восстановлении мира на Украине. Но мы устанавливаем этот диалог как западная страна», — добавил министр.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина будет и дальше приглашать Китай на встречи, темой которых является её «формула мира».