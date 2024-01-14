Киев продолжит приглашать Пекин на встречи по украинской «формуле мира»
- AP
Говоря о четвёртой встрече советников по национальной безопасности, посвящённой украинской «формуле мира», Ермак обратил внимание на отсутствие в Давосе представителя КНР.
«Мы приглашали, мы будем продолжать приглашать. Для нас важно, чтобы Китай был за столом», — цитирует его ТАСС.
Другой темой выступления Ермака стала возможность заморозки конфликта на Украине. По его словам, Киев никогда не соглашался на такой вариант.