Киев продолжит приглашать Пекин на встречи по украинской «формуле мира»

Украина будет и дальше приглашать Китай на встречи, темой которых является её «формула мира». Как заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, участие Пекина важно для Киева.

Говоря о четвёртой встрече советников по национальной безопасности, посвящённой украинской «формуле мира», Ермак обратил внимание на отсутствие в Давосе представителя КНР.

«Мы приглашали, мы будем продолжать приглашать. Для нас важно, чтобы Китай был за столом», — цитирует его ТАСС.

Другой темой выступления Ермака стала возможность заморозки конфликта на Украине. По его словам, Киев никогда не соглашался на такой вариант.