RT в Telegram
Подпишись

Киев продолжит приглашать Пекин на встречи по украинской «формуле мира»

Короткая ссылка
Украина будет и дальше приглашать Китай на встречи, темой которых является её «формула мира». Как заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, участие Пекина важно для Киева.
Киев продолжит приглашать Пекин на встречи по украинской «формуле мира»
  • AP

Говоря о четвёртой встрече советников по национальной безопасности, посвящённой украинской «формуле мира», Ермак обратил внимание на отсутствие в Давосе представителя КНР.

«Мы приглашали, мы будем продолжать приглашать. Для нас важно, чтобы Китай был за столом», — цитирует его ТАСС.

Другой темой выступления Ермака стала возможность заморозки конфликта на Украине. По его словам, Киев никогда не соглашался на такой вариант.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить