Минобороны: Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор

Россия и Иран готовят подписание большого межгосударственного договора, сообщило российское Министерство обороны.

15 января главы оборонных ведомств России и Ирана Сергей Шойгу и Мохаммад Аштиани провели переговоры. В частности, они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество.

«Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию Большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — заявляет Министерство обороны России.

В декабре Иран и Россия подтвердили настрой на наращивание торговли.