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Главы МИД Ирана и России подтвердили настрой на наращивание торговли

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову, во время переговоров они подтвердили настрой на наращивание двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Главы МИД Ирана и России подтвердили настрой на наращивание торговли
  • РИА Новости
  • © МИД РФ

Стороны договорились делать это с опорой на подписанное 25 декабря в Санкт-Петербурге Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.

«В развитие контактов на различных уровнях обсуждены актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес», — сказано в сообщении МИД России.

Накануне страны Евразийского экономического союза подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном. Новое соглашение заменило старое, которое действовало с 2019 года.

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