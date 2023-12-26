Главы МИД Ирана и России подтвердили настрой на наращивание торговли

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову, во время переговоров они подтвердили настрой на наращивание двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Стороны договорились делать это с опорой на подписанное 25 декабря в Санкт-Петербурге Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.

«В развитие контактов на различных уровнях обсуждены актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес», — сказано в сообщении МИД России.

Накануне страны Евразийского экономического союза подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном. Новое соглашение заменило старое, которое действовало с 2019 года.