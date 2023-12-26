Главы МИД Ирана и России подтвердили настрой на наращивание торговли
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Стороны договорились делать это с опорой на подписанное 25 декабря в Санкт-Петербурге Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.
«В развитие контактов на различных уровнях обсуждены актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес», — сказано в сообщении МИД России.
Накануне страны Евразийского экономического союза подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном. Новое соглашение заменило старое, которое действовало с 2019 года.