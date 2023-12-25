ЕАЭС подписал полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном.

Как сообщает ТАСС, новое соглашение заменит старое, которое действовало с 2019 года.

На торжественной церемонии подписи под документом поставили председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, вице-премьер России Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Али-Абади.

Соответствующий документ также подписали представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

Ранее вице-премьер Александр Новак анонсировал подписание договора между Россией и Ираном.