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ЕАЭС подписал полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном

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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном.
ЕАЭС подписал полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном
  • Gettyimages.ru
  • © Abram81

Как сообщает ТАСС, новое соглашение заменит старое, которое действовало с 2019 года.

На торжественной церемонии подписи под документом поставили председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, вице-премьер России Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Али-Абади.

Соответствующий документ также подписали представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

Ранее вице-премьер Александр Новак анонсировал подписание договора между Россией и Ираном.

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