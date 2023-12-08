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Новак анонсировал подписание договора между Россией и Ираном

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Межгосударственный договор между Россией и Ираном подпишут в ближайшее время.
Новак анонсировал подписание договора между Россией и Ираном
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Мы выходим в ближайшее время на ключевой документ — это межгосударственный договор», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС подпишут в декабре.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и его иранский коллега Ибрагим Раиси в ходе переговоров обсудили палестино-израильский конфликт и вопросы двустороннего сотрудничества.

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