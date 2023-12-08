Новак анонсировал подписание договора между Россией и Ираном
- РИА Новости
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Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Мы выходим в ближайшее время на ключевой документ — это межгосударственный договор», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС подпишут в декабре.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и его иранский коллега Ибрагим Раиси в ходе переговоров обсудили палестино-израильский конфликт и вопросы двустороннего сотрудничества.