Министры обороны России и Ирана провели разговор о военном сотрудничестве

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с коллегой из Ирана Мохаммадом Аштиани, они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, а также региональную безопасность.

РИА Новости

«Руководитель российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира», — сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Разговор «прошёл в дружественной атмосфере» и стал шагом в укреплении стратегических отношений, подчёркивает ведомство. В декабре Иран и Россия подтвердили настрой на наращивание торговли.