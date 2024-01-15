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Министры обороны России и Ирана провели разговор о военном сотрудничестве

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Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с коллегой из Ирана Мохаммадом Аштиани, они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, а также региональную безопасность.
Министры обороны России и Ирана провели разговор о военном сотрудничестве
  • РИА Новости

«Руководитель российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира», — сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Разговор «прошёл в дружественной атмосфере» и стал шагом в укреплении стратегических отношений, подчёркивает ведомство.

В декабре Иран и Россия подтвердили настрой на наращивание торговли.

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