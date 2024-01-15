Министры обороны России и Ирана провели разговор о военном сотрудничестве
- РИА Новости
«Руководитель российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира», — сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Разговор «прошёл в дружественной атмосфере» и стал шагом в укреплении стратегических отношений, подчёркивает ведомство.
В декабре Иран и Россия подтвердили настрой на наращивание торговли.