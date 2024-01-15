В МИД Индонезии заявили о поддержке принципа одного Китая

Индонезия поддерживает принцип одного Китая на фоне ситуации с выборами в Тайване. Об этом сообщил представитель индонезийского МИД Лалу Мухаммад Икбал.

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По его словам, Индонезия внимательно наблюдает за развитием событий на Тайване. «Индонезия продолжает последовательно соблюдать политику принципа одного Китая», — приводит РИА Новости заявление Икбала. Ранее избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ обратился к властям Китая с призывом признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня.