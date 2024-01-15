В МИД Индонезии заявили о поддержке принципа одного Китая
- Gettyimages.ru
По его словам, Индонезия внимательно наблюдает за развитием событий на Тайване.
«Индонезия продолжает последовательно соблюдать политику принципа одного Китая», — приводит РИА Новости заявление Икбала.
Ранее избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ обратился к властям Китая с призывом признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе.
Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня.