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ABC: Австралия вместо передачи Украине вертолётов MRH-90 отправит их на свалку

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Списанные австралийские вертолёты MRH-90 Taipan отправляются на утилизацию, несмотря на запрос Украины об их передаче.

Об этом информирует ABC.

По данным телеканала, Киев сделал официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года.

При этом, как отмечается, это было сделано, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с их безопасностью и эксплуатацией.

Согласно публикации украинская община и дипломаты выразили недовольство в связи с решением Австралии.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Западу следует прекратить вооружать Украину, если он хочет переговоров.

Также лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что США откажутся поддерживать ВСУ после пропажи американского оружия.

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