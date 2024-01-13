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Филиппо: США откажутся поддерживать ВСУ после пропажи американского оружия

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Власти США перестанут поставлять Киеву вооружение из-за проблем с учётом оружия, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Филиппо: США откажутся поддерживать ВСУ после пропажи американского оружия
  • AP

Ранее генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч заявил, что Пентагон не осуществлял должный надзор за поставками оружия Киеву.

«Это побудит конгресс отказаться от поставок оружия на Украину, тем более что это государство очень коррумпировано!» — написал Филиппо в социальной сети Х.

Как сообщал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, американское правительство перестало поставлять на Украину оружие и военную технику.

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