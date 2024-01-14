Захарова: Западу следует прекратить вооружать Украину, если он хочет переговоров
- РИА Новости
Комментируя «Известиям» предложение главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса включить Россию в обсуждение мирного урегулирования на Украине, Захарова заявила, что сначала западным странам следует отказаться от поставок оружия на Украину.
«Тогда надо им перестать поставлять оружие на Украину, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления», — сказала она.
Ранее Захарова заявила, что финансовые средства, выделяемые США Украине, возвращаются американским властям.