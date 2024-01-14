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Захарова: Западу следует прекратить вооружать Украину, если он хочет переговоров

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Страны Запада, заинтересованные в проведении переговоров по урегулированию на Украине, должны перестать вооружать Киев. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова: Западу следует прекратить вооружать Украину, если он хочет переговоров
  • РИА Новости

Комментируя «Известиям» предложение главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса включить Россию в обсуждение мирного урегулирования на Украине, Захарова заявила, что сначала западным странам следует отказаться от поставок оружия на Украину.

«Тогда надо им перестать поставлять оружие на Украину, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что финансовые средства, выделяемые США Украине, возвращаются американским властям.

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