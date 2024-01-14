Захарова посоветовала США усилить охрану нефтяных объектов из-за угроз Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала американским энергетическим компаниям усилить охрану нефтяных объектов из-за угроз президента США Джо Байдена.

Об этом она написала в Telegram.

Дипломат напомнила о словах Байдена, который заявил, что республиканцам в конгрессе США «придётся за многое заплатить», если они не поддержат финансирование Украины.

«Советую американским энергетическим компаниям усилить охрану нефтяных объектов в Техасе и других регионах США», — говорится в сообщении.

Захарова объяснила это тем, что после аналогичного заявления американского лидера в начале 2022 года в адрес России через шесть месяцев произошёл взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что американское правительство перестало поставлять на Украину оружие и военную технику.