Захарова посоветовала США усилить охрану нефтяных объектов из-за угроз Байдена
- РИА Новости
Об этом она написала в Telegram.
Дипломат напомнила о словах Байдена, который заявил, что республиканцам в конгрессе США «придётся за многое заплатить», если они не поддержат финансирование Украины.
«Советую американским энергетическим компаниям усилить охрану нефтяных объектов в Техасе и других регионах США», — говорится в сообщении.
Захарова объяснила это тем, что после аналогичного заявления американского лидера в начале 2022 года в адрес России через шесть месяцев произошёл взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что американское правительство перестало поставлять на Украину оружие и военную технику.