Премьер Каллас: Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста
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В видеоинтервью изданию The Kiev Independent она призналась, что разговаривала с Владимиром Зеленским по этому вопросу, но исключила высылку украинских граждан, так как они находятся в Эстонии на законных основаниях.
«Мы точно не будем делать ничего для их выдачи. Это задача Украины — обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно», — приводит ERR слова Каллас.
Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман назвал невозможной высылку военнообязанных украинцев.