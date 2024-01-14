Премьер Каллас: Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста

Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что Эстония не станет высылать прибывших в страну военнообязанных граждан Украины.

В видеоинтервью изданию The Kiev Independent она призналась, что разговаривала с Владимиром Зеленским по этому вопросу, но исключила высылку украинских граждан, так как они находятся в Эстонии на законных основаниях.

«Мы точно не будем делать ничего для их выдачи. Это задача Украины — обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно», — приводит ERR слова Каллас.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман назвал невозможной высылку военнообязанных украинцев.